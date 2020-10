L’Istituto Superiore di Sanità | «Il peggioramento è ormai chiaro | siamo entrati nella fase acuta»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’epidemia accelera ed entra. È quanto si legge nel report dell’Istitutodi Sanità. C’è aumento progressivo nel numero dei casi, così come il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Tutto questo rischia, in alcune Regione, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese. L’Istitutodi Sanità: focolai importanti «La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti». Accade «soprattutto in ambito domiciliare/familiare. Rimane fondamentale mantenere un’elevata consapevolezza della popolazione generale sule più ...