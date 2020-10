Lino Guanciale al Mia Market 2020, annunciato il cast di Sopravvissuti, tutti i titoli degli episodi de “Il Commissario Ricciardi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lino Guanciale al Mia Market 2020, l'attore abruzzese è pronto a partire con Sopravvissuti, il cast completo. tutti i titoli degli episodi de Il Commissario Ricciardi a inizio 2021 su Rai 1 Lino ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 16 ottobre 2020)al Mia, l'attore abruzzese è pronto a partire con, ilcompleto.de IlRicciardi a inizio 2021 su Rai 1...

Raicomspa : #RaiCom presente al #MIPCOM Online+ con tanti nuovi prodotti inediti, come la serie evento 'Il Commissario Ricciard… - Federlouis : RT @fvnzioniamo: si vabbè ma conte aveva tutta la giornata per fare la conferenza perché deve farla proprio durante l’allieva chiedo rispet… - Erica_LaMantia : Carmine Elia, Lino Guanciale, Elena Radonicich e Fausto Maria Sciarappa tra produzione e cast. Tutto ciò non mi è n… - romvantic : RT @silvisscc: Ho appena sentito Lino Guanciale parlare abruzzese? Sto in adorazione #lallieva3 - nicole_cuda : RT @_valslife: lino guanciale è un dannatissimo meme part 489289393 #lallieva3 -