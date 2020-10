Lino Guanciale al Mia Market 2020, annunciato il cast di Sopravvissuti, tutti i titoli degli episodi de “Il Commissario Ricciardi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lino Guanciale al Mia Market 2020, l'attore abruzzese è pronto a partire con Sopravvissuti, il cast completo. tutti i titoli degli episodi de Il Commissario Ricciardi a inizio 2021 su Rai 1 Lino ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 16 ottobre 2020)al Mia, l'attore abruzzese è pronto a partire con, ilcompleto.de IlRicciardi a inizio 2021 su Rai 1...

Raicomspa : #RaiCom presente al #MIPCOM Online+ con tanti nuovi prodotti inediti, come la serie evento 'Il Commissario Ricciard… - zazoomblog : Lino Guanciale al Mia Market 2020 annunciato il cast di Sopravvissuti tutti i titoli degli episodi de “Il Commissar… - cheTVfa : Per gli #Affictionati e gli amanti della lunga serialità ecco tutte le notizie dai set, le anticipazioni sui person… - cheTVfa : AFFICTIONATI | #LinoGuanciale tra #Sopravvissuti e il remake di #ThisIsUs, su Canale 5 va in scena #LAltraTosca e... - AlbertoFuschi : Lino Guanciale presenta i suoi progetti al Mia Market 2020. Annunciato il cast di Sopravvissuti. Presenti anche Bar… -