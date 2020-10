L' importanza di essere onesto Vent' anni dalla morte di Antonio Russo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono passati 20da quando il corpo di, il reporter di guerra di Radio Radicale, fu trovato poco lontano da Tiblisi il 16 ottobre.era in Georgia per seguire il conflitto che in Cecenia opponeva Mosca a vari gruppi e bande che erano tornate a usare le armi per separarsiFederazione russa. La dinamica delladel giornalista è stata più o meno chiarita negli, ma le indagini si sono scontrate con un muro di gomma dal tanfo tipicamente post-sovietico che a oggi ha prodotto molte speculazioni ma nessuna prova degli esecutori materiali e dei mandanti dell’omicidio.era un giornalista sui generis, intellettualmente ingenuo e. Talmente per conto suo che non era ...