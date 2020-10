L’Ice porta il made in Italy nei supermercati Suning (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Ice (Italian Trade & Investment Agency) è al lavoro per perfezionare nuovi accordi per promuovere e distribuire prodotti italiani nei supermercati del colosso Suning in Cina. Lo riporta ItaliaOggi, spiegando che l’intesa prevede la promozione di 200 prodotti rappresentativi del made in Italy nei negozi online e offline di Suning. Si tratta in particolare delle … L'articolo L’Ice porta il made in Italy nei supermercati Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Ice (Italian Trade & Investment Agency) è al lavoro per perfezionare nuovi accordi per promuovere e distribuire prodotti italiani neidel colossoin Cina. Lo riItaliaOggi, spiegando che l’intesa prevede la promozione di 200 prodotti rappresentativi delinnei negozi online e offline di. Si tratta in particolare delle … L'articolo L’Iceilinneiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

