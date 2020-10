LG Chem - Trattative aperte per nuove joint venture nella produzione di batterie per auto elettriche (Di venerdì 16 ottobre 2020) La LG Chem, tra le prime tre aziende al mondo nel campo delle batterie per auto elettriche, è in Trattative con alcune Case automobilistiche per avviare joint venture finalizzate alla produzione di accumulatori: lo ha detto alla Reuters l'amministratore delegato Hak Cheol Shin, sottolineando l'intenzione dell'azienda coreana di ampliare la propria rete delle collaborazioni al di là di quelle già in essere con la statunitense General Motors o la cinese Geely. I rapporti con Tesla e la nuova fabbrica europea. Attualmente, la LG Chem ha anche rapporti di fornitura con diversi altri costruttori: per esempio, dalla sua fabbrica di Nanjing escono le batterie per le Tesla Model 3 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 ottobre 2020) La LG, tra le prime tre aziende al mondo nel campo delleper, è incon alcune Casemobilistiche per avviarefinalizzate alladi accumulatori: lo ha detto alla Reuters l'amministratore delegato Hak Cheol Shin, sottolineando l'intenzione dell'azienda coreana di ampliare la propria rete delle collaborazioni al di là di quelle già in essere con la statunitense General Motors o la cinese Geely. I rapporti con Tesla e la nuova fabbrica europea. Attualmente, la LGha anche rapporti di fornitura con diversi altri costruttori: per esempio, dalla sua fabbrica di Nanjing escono leper le Tesla Model 3 ...

