L’ex Crotone Budimir positivo al Covid-19. È il primo dell’Osasuna, era l’ultimo club rimasto immune in Spagna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il momento d'oro di Ante Budimir sembra già essere svanito. L'ex calciator del Crotone proprio recentemente aveva debuttato con la nazionale croata, ma nelle ultime ore l'attaccante è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante ha contratto il Coronavirus nei giorni trascorsi lontano dalla Spagna e dal suo Osasuna, più precisamente rientrando dagli impegni con la nazionale croata. Ma la notizia relativa alla positività dell'attaccante tocca in modo particolare il club di Liga, in quanto l'Osasuna era l'unico club che non aveva ancora fatto la spiacevole conoscenza del Covid-19. Nelle ultime ore il club ha effettuato tamponi a tappeto per scongiurare dei possibili nuovi contagi. Budimir ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il momento d'oro di Antesembra già essere svanito. L'ex calciator delproprio recentemente aveva debuttato con la nazionale croata, ma nelle ultime ore l'attaccante è risultatoal-19. L'attaccante ha contratto il Coronavirus nei giorni trascorsi lontano dallae dal suo Osasuna, più precisamente rientrando dagli impegni con la nazionale croata. Ma la notizia relativa alla positività dell'attaccante tocca in modo particolare ildi Liga, in quanto l'Osasuna era l'unicoche non aveva ancora fatto la spiacevole conoscenza del-19. Nelle ultime ore ilha effettuato tamponi a tappeto per scongiurare dei possibili nuovi contagi....

