Letteratura | con “SegninVersi” l’arte di ribella al degrado

di Marco Milano A Napoli torna "SegninVersi" l'arte contro il degrado, un festival per riqualificare Piazza Mercato con il patrocinio del comune di Napoli. E sabato 17 ottobre (alle 18.30) al Chiostro di Sant'Eligio a Napoli protagonista sarà il nuovo romanzo dello scrittore e giornalista Roberto Ritondale "La città senza rughe". "SegninVersi – Attacco d'arte poetico", con l'obiettivo della riqualificazione del quartiere Mercato attraverso l'arte prenderà il via sabato con "InChiostro", rassegna letteraria a cura di "Poesie Metropolitane". Nel chiostro di Sant'Eligio, (alle ore 17.30), Aldo Putignano della Casa Editrice "Homo Scrivens" presenta i libri "Dell'acqua e dell'amore" di Brunella Caputo e ...

