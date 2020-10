L'epidemiologo: ecco come evitare il lockdown (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ciccozzi contrario alla chiusura totale. "Provoca sofferenza e danni a tutti, evitiamola. Abbassare subito la capienza sui trasporti al 50%" Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ciccozzi contrario alla chiusura totale. "Provoca sofferenza e danni a tutti, evitiamola. Abbassare subito la capienza sui trasporti al 50%"

CORONAVIRUS: CONTAGI, numeri FALSI? Ecco QUANTI sono realmente i POSITIVI in ITALIA, parla l'Epidemiologo

Numeri ampiamente sottostimati sul COVID? Sì, secondo gli esperti. Ecco i motivi. Negli ultimi giorni i contagi da coronavirus hanno subito un' impennata, con il passaggio da 2mila a oltre 5mila nuovi ...

