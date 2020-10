Lega Pro, Ghirelli: “Pretendo che Eleven Sports funzioni alla perfezione fino alla fine del campionato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto chiarezza sulla situazione Legata a Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato e che ha recentemente suscitato il malumore di alcuni tifosi a causa di vari problemi. “Le partite in streaming sono l’unico mezzo per evitare di perdere tifosi e sponsor, perciò pretendo che tutto funzioni in maniera perfetta. Mi aspetto da Eleven Sports una forma di risarcimento per utenti e società e che la qualità del servizio sia la migliore possibile fino al termine della stagione“. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente dellaPro Francescoha fatto chiarezza sulla situazioneta a, piattaforma che detiene i diritti del campionato e che ha recentemente suscitato il malumore di alcuni tifosi a causa di vari problemi. “Le partite in streaming sono l’unico mezzo per evitare di perdere tifosi e sponsor, perciò pretendo che tuttoin maniera perfetta. Mi aspetto dauna forma di risarcimento per utenti e società e che la qualità del servizio sia la migliore possibileal termine della stagione“.

