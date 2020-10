Lega Pro, Ghirelli avvisa Eleven Sports: “Pretendo qualità massima del servizio” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto da Eleven Sports un piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di Eleven. “Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga” dice Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro. “Oggi con una bassa percentuale d’afflusso di tifosi agli stadi, la trasmissione delle partite in streaming è l'unica alternativa che abbiamo per non perdere tifosi e sponsor. Pretendo pertanto qualità massima del servizio per tutta la durata del campionato e mi aspetto un’adeguata forma di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020)Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto daun piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di. “Dami aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga” dice Francesco, presidente diPro. “Oggi con una bassa percentuale d’afflusso di tifosi agli stadi, la trasmissione delle partite in streaming è l'unica alternativa che abbiamo per non perdere tifosi e sponsor. Pretendo pertanto qualitàdel servizio per tutta la durata del campionato e mi aspetto un’adeguata forma di ...

