League of Legends Wild Rift: arriva la beta regionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Riot ha annunciato una beta regionale per League of Legends: Wild Rift.Purtroppo però,in Italia ci sarà da aspettare un po' prima di vederla Riot Games si prepara a lanciare la controparte mobile del suo blockbuster MOBA. Ebbene si, League of Legends: Wild Rift debutterà con una Open beta regionale a partire dal 27 Ottobre sul territorio asiatico. Tanti altri paesi seguiranno poi nel corso del 2020 e all'inizio del 2021. Vediamo di seguito tutti i dettagli di questo importante lancio. Ecco quando vedremo la beta regionale di League of Legends: Wild ...

