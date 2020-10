Le terapie intensive? Lavori mai partiti. Il commissario Arcuri sotto accusa (Di venerdì 16 ottobre 2020) C'erano i soldi, e pure i piani operativi. Ma sul rafforzamento delle terapie intensive Arcuri non ha fatto nulla. E' l'accusa del Domani che scrive: "A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l'estate ad approvarli. I soldi c'erano - si legge - ma il commissario Arcuri non ha ancora speso un euro". Il decreto Rilancio di questa primavera aveva infatti stanziato nuovi fondi: i posti in più previsti sono 5.612 in terapia intensiva e 4.225 in terapia subintensiva. Le regioni hanno presentato le loro richieste entro luglio, ma il ministero della Salute ha tardato a dare risposta. La pubblicazione del bando o l'affidamento diretto spettava poi al commissario ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) C'erano i soldi, e pure i piani operativi. Ma sul rafforzamento dellenon ha fatto nulla. E' l'del Domani che scrive: "A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l'estate ad approvarli. I soldi c'erano - si legge - ma ilnon ha ancora speso un euro". Il decreto Rilancio di questa primavera aveva infatti stanziato nuovi fondi: i posti in più previsti sono 5.612 in terapia intensiva e 4.225 in terapia subintensiva. Le regioni hanno presentato le loro richieste entro luglio, ma il ministero della Salute ha tardato a dare risposta. La pubblicazione del bando o l'affidamento diretto spettava poi al...

