Le scuole chiuderanno ma siamo pronti a tornare alla didattica a distanza? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mettiamoci l'anima in pace: anche in Italia potrebbe tornare presto un nuovo lockdown. Non sono uno scienziato per poterlo affermare con certezza. Non sono nemmeno un chiromante per poterlo prevedere. Uso solo il buon senso. La seconda ondata è già arrivata in Australia dove sono stati costretti a chiudersi in casa mesi fa. Il ritorno del coronavirus ai livelli della scorsa primavera non è una fantasia ma una possibilità, purtroppo. Basta leggere i dati degli altri Paesi. Finora in nome del motto "Parigi val bene una messa" si è scelta la strada di non fermare ulteriormente la nostra economia già in ginocchio in molti settori ma se la curva dei contagi continuerà ad aumentare il diritto alla salute prevarrà. In questo scenario dobbiamo fare con chiarezza e parresia una ...

Anche l’Asmel, Associazione che riunisce oltre 3.300 Comuni di tutta Italia, si schiera contro l’ordinanza del governatore De Luca che chiude le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre. “Le ...

Icaro nelle scuole. La sessione internazionale è stata chiusa da Milano, dove Federica Deledda, dirigente Polstrada di Cremona, ha ribadito l’importanza di coinvolgere gli studenti, come nel caso del ...

