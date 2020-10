Le Iene, Roberta Rei è positiva al coronavirus e salta la conduzione: “Un po’ stanca e dormo parecchio” (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è un altro caso di positività al coronavirus all’interno della redazione de Le Iene. Si tratta di Roberta Rei che giovedì sera ha dovuto saltare la conduzione della trasmissione di Italia 1. “Sto bene, sono solo un pò stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene! – ha spiegato la ‘iena’ -. L’ho scoperto domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è un altro caso di positività alall’interno della redazione de Le. Si tratta diRei che giovedì sera ha dovutore ladella trasmissione di Italia 1. “Sto bene, sono solo un pòparecchio! A parte quello sto bene! – ha spiegato la ‘iena’ -. L’ho scoperto domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo ...

