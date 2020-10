Lazzaretto Lombardia, si rischia una nuova Alzano. Solo ieri duemila casi e 26 morti con l’indice Rt fuori controllo. Il 9 ottobre Fontana diceva che la sua era tra le regioni messe meglio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sembra passata un’eternità da quando Attilio Fontana dichiarava che “la nostra situazione è migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita” e quindi si appellava ai cittadini deciso a non imporre ulteriori restrizioni. Eppure questa dichiarazione affidata ad un lungo post su Facebook risale al 9 ottobre, ossia una settimana fa, e alla luce dei disastrosi dati della pandemia in Lombardia, che ieri ha segnato 2086 nuovi positivi e 26 morti, è stata ritrattata tanto che ora il governatore ammette che si ragiona su eventuali “misure restrittive” da mettere in campo. Intendiamoci anche all’epoca del post gli esperti avevano puntato i radar sulla Lombardia che nel bollettino quotidiano si alternava con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sembra passata un’eternità da quando Attiliodichiarava che “la nostra situazione è migliore che in altre, ma i numeri sono in crescita” e quindi si appellava ai cittadini deciso a non imporre ulteriori restrizioni. Eppure questa dichiarazione affidata ad un lungo post su Facebook risale al 9, ossia una settimana fa, e alla luce dei disastrosi dati della pandemia in, cheha segnato 2086 nuovi positivi e 26, è stata ritrattata tanto che ora il governatore ammette che si ragiona su eventuali “misure restrittive” da mettere in campo. Intendiamoci anche all’epoca del post gli esperti avevano puntato i radar sullache nel bollettino quotidiano si alternava con la ...

