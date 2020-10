Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non si protegge con blocco licenziamenti' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il Lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare Lavoro, alimentare la domanda di Lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi. Su tema politiche attive, "per proteggere il Lavoro bisogna creare Lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non siilcon ildei. Il tema è creare, alimentare la domanda didi qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di, è il direttore generale, Stefano. Su tema politiche attive, "perre ilbisogna creare, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con ildeiprima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".

