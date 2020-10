L’astronauta Luca Parmitano chiude la XVIII edizione di BergamoScienza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa fanno i batteri nello spazio? La serata conclusiva della XVIII edizione di BergamoScienza, che quest’anno si è tenuto tutto in digitale (www.BergamoScienza.it), vedrà ospite l’astronauta Luca Parmitano, primo astronauta italiano ad aver assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, rientrato da poco con successo dalla missione Beyond. Domenica 18 ottobre alle 21, Parmitano si collegherà con Ilaria Zilioli dell’ESA, con l’astrofisico Luca Perri e con il divulgatore scientifico Adrian Fartade per approfondire le ricerche che si svolgono sulla Stazione Spaziale. Andare nello spazio significa trasportarvi anche numerose forme di vita microscopiche, alcune potenzialmente pericolose e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa fanno i batteri nello spazio? La serata conclusiva delladi, che quest’anno si è tenuto tutto in digitale (www..it), vedrà ospite l’astronauta, primo astronauta italiano ad aver assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, rientrato da poco con successo dalla missione Beyond. Domenica 18 ottobre alle 21,si collegherà con Ilaria Zilioli dell’ESA, con l’astrofisicoPerri e con il divulgatore scientifico Adrian Fartade per approfondire le ricerche che si svolgono sulla Stazione Spaziale. Andare nello spazio significa trasportarvi anche numerose forme di vita microscopiche, alcune potenzialmente pericolose e ...

