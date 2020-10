L’analisi: “Con il piano cashless si possono recuperare in quattro anni 3,1 miliardi di sommerso: 1,4 euro per ogni transazione” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un calo del sommerso di 0,7 miliardi l’anno in più e un recupero di 0,8 miliardi aggiuntivi di gettito Iva, l’imposta più evasa. Nel complesso, in quattro anni 3,1 miliardi sottratti all’economia sommersa. Sono i risultati potenziali del piano per la riduzione del contante annunciato dal governo, che partirà a dicembre con il cashback del 10% sulle spese con carta e proseguirà nel 2021 con l’ulteriore riduzione del tetto al contante e la lotteria degli scontrini con premi per consumatori ed esercenti. Le stime non arrivano dall’esecutivo ma dagli operatori del settore riuniti nella Community cashless Society di The european House – Ambrosetti, che raccoglie tra gli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un calo deldi 0,7l’anno in più e un recupero di 0,8aggiuntivi di gettito Iva, l’imposta più evasa. Nel complesso, in3,1sottratti all’economia sommersa. Sono i risultati potenziali delper la riduzione del contante annunciato dal governo, che partirà a dicembre con il cashback del 10% sulle spese con carta e proseguirà nel 2021 con l’ulteriore riduzione del tetto al contante e la lotteria degli scontrini con premi per consumatori ed esercenti. Le stime non arrivano dall’esecutivo ma dagli operatori del settore riuniti nella CommunitySociety di Thepean House – Ambrosetti, che raccoglie tra gli altri ...

