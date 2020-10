L'allarme dell'Oms: "In Europa quasi 3 volte i casi di Coronavirus registrati a marzo" (Di venerdì 16 ottobre 2020) «La scorsa settimana, il numero di casi di Covid-19 segnalati in Europa è stato quasi 3 volte superiore rispetto al primo picco di marzo ». Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 ottobre 2020) «La scorsa settimana, il numero didi Covid-19 segnalati inè statosuperiore rispetto al primo picco di». Lo ha detto il direttore generale’Oms, Tedros Adhanom...

SkyTG24 : Il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale #Sacco di #Milano lancia l'allarme:… - MarinoBruschini : RT @GazzettaDelSud: L'allarme dell'#Oms: 'In Europa quasi 3 volte i casi di Coronavirus registrati a marzo' - GazzettaDelSud : L'allarme dell'#Oms: 'In Europa quasi 3 volte i casi di Coronavirus registrati a marzo' - MauroMandrioli : RT @masgiansanti: ???Sul @sole24ore l'allarme che abbiamo lanciato contro l'uso improprio della parola #carne Non sempre i consumatori sanno… - ferra59 : RT @masgiansanti: ???Sul @sole24ore l'allarme che abbiamo lanciato contro l'uso improprio della parola #carne Non sempre i consumatori sanno… -