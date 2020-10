L'allarme dell'Oms: 'In Europa quasi 3 volte i casi di Coronavirus registrati a marzo' (Di venerdì 16 ottobre 2020) La scorsa settimana, il numero di casi di Covid-19 segnalati in Europa stato quasi 3 volte superiore rispetto al primo picco di marzo . Lo ha detto il direttore generale dell Oms, Tedros Adhanom ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 ottobre 2020) La scorsa settimana, il numero didi Covid-19 segnalati instatosuperiore rispetto al primo picco di. Lo ha detto il direttore generaleOms, Tedros Adhanom ...

