L’allarme dei medici di famiglia | “Nel Lazio sommersi da telefonate”

Nel Lazio "siamo sommersi dalle telefonate, c'è ansia nelle persone". Lo ha detto all'AGI Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario e segretario provinciale di Roma della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) nonché responsabile delle Uscar, le squadre che dovrebbero andare a cercare i positivi. Con l'innalzamento rapido dei casi "occorre cambiare strategia di attacco al virus, serve ad esempio una 'guerra' casa per casa. Andare a stanare i contagi asintomatici sul territorio e migliorare nel tracciamento", aggiunge Bartoletti. "Se non riusciamo a correggere la tendenza è chiaro che non si può escludere il rischio coprifuoco per Roma", aggiunge Bartoletti.

