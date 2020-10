L’accordo sul rimpatrio dei migranti tra Italia e Tunisia ha un grosso problema (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Italia e la Tunisia hanno aumentato il numero dei rimpatri dei cittadini di nazionalità tunisina entrati illegalmente nel nostro Paese, ma non c’è stato alcun annuncio, né proclama ufficiale. In sordina, quasi di nascosto, a partire da questo ottobre, l’Italia rimanderà indietro fino a 600 tunisini irregolari al mese, raddoppiando così la quota di circa … L’accordo sul rimpatrio dei migranti tra Italia e Tunisia ha un grosso problema InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’e lahanno aumentato il numero dei rimpatri dei cittadini di nazionalità tunisina entrati illegalmente nel nostro Paese, ma non c’è stato alcun annuncio, né proclama ufficiale. In sordina, quasi di nascosto, a partire da questo ottobre, l’rimanderà indietro fino a 600 tunisini irregolari al mese, raddoppiando così la quota di circa … L’accordo suldeitraha unInsideOver.

