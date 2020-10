“La sua morte mi ha spezzato il cuore”. Ornella Muti, la devastante notizia sui social (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un cuore rosso di carta spezzato: con questa immagine Ornella Muti ha comunicato ai suoi follower, su Instagram, la perdita della mamma Ilse Renata Rivelli, aggiungendo una carrellata di immagini nelle stories, che la ritraevano insieme alla madre novantunenne. Da sempre un punto di riferimento per l’attrice, la signora Ilse era anche una nonna amatissima dai tre nipoti Nike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti. Proprio Nike sempre su Instagram ha annunciato la morte della nonna scrivendo: «Ora sei luce pura», accompagnandola a una foto in cui sembra catturare il sole. Poi ha condiviso numerose immagini di Ilse che ripercorrono tutta la sua vita, da quando era bambina fino agli ultimi compleanni in compagnia di nipoti e bis-nipoti. «Buon viaggio nonnina», ha scritto. E ancora: ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un cuore rosso di carta: con questa immagineha comunicato ai suoi follower, su Instagram, la perdita della mamma Ilse Renata Rivelli, aggiungendo una carrellata di immagini nelle stories, che la ritraevano insieme alla madre novantunenne. Da sempre un punto di riferimento per l’attrice, la signora Ilse era anche una nonna amatissima dai tre nipoti Nike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti. Proprio Nike sempre su Instagram ha annunciato ladella nonna scrivendo: «Ora sei luce pura», accompagnandola a una foto in cui sembra catturare il sole. Poi ha condiviso numerose immagini di Ilse che ripercorrono tutta la sua vita, da quando era bambina fino agli ultimi compleanni in compagnia di nipoti e bis-nipoti. «Buon viaggio nonnina», ha scritto. E ancora: ...

