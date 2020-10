La storia ed i misteri di Adua Del Vesco, dal vero nome Rosalinda (Di venerdì 16 ottobre 2020) Adua Del Vesco, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò, nasce a Messina il 26 novembre 1994. La sua età dunque è di 25 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,73 m. Della sua vita privata sappiamo che la giovane attrice ha trascorso l’infanzia nella sua città natale, insieme ai suoi genitori. about:blank A soli 16 anni si avvicina poi al mondo dello spettacolo, e per coltivare questa sua passione decide di lasciare casa e di trasferirsi a Roma, dove dopo il diploma decide di frequentare alcuni corsi di teatro e di dizione per migliorare nella recitazione. Contemporaneamente Adua decide di iniziare anche l’Università, iscrivendosi alla facoltà di Teologia. Il periodo dell’anoressia di Adua Del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)Del, il cuiCannavò, nasce a Messina il 26 novembre 1994. La sua età dunque è di 25 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,73 m. Della sua vita privata sappiamo che la giovane attrice ha trascorso l’infanzia nella sua città natale, insieme ai suoi genitori. about:blank A soli 16 anni si avvicina poi al mondo dello spettacolo, e per coltivare questa sua passione decide di lasciare casa e di trasferirsi a Roma, dove dopo il diploma decide di frequentare alcuni corsi di teatro e di dizione per migliorare nella recitazione. Contemporaneamentedecide di iniziare anche l’Università, iscrivendosi alla facoltà di Teologia. Il periodo dell’anoressia diDel ...

Adua Del Vesco, il cui vero nome è Rosalinda Cannavò, nasce a Messina il 26 novembre 1994. La sua età dunque è di 25 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,73 m. Della sua vita privata sappiamo che la ...

