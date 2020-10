“La scuola non si chiude” | a Napoli protesta davanti alla Regione Campania

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) NAPOLI – “La scuola è una priorità, non è un problema”. Lo ripetono un centinaio di persone che stanno manifestando fuori alla sede della Regione Campania. A scendere in strada diverse componenti del mondo della scuola, dai genitori agli studenti agli insegnanti, riuniti in presidio in via Santa Lucia a Napoli per contestare l’ordinanza di chiusure delle scuole in vigore da oggi al prossimo 30 ottobre.