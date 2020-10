La rivelazione di Marchisio | «Per la Juve ho detto no all’Inter di Mourinho e al Real Madrid»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudioha rivelato un retroscena di mercato sulla sua carriera Claudio, ex centrocampista dellantus, in una intervista al Corriere della Sera ha rivelato alcuni retroscena di mercato sulla sua carriera. NTER E– «Ci furono dei contatti: dissi di no. Persone come me, Totti, De Rossi o Maldini, hanno fatto tutta la trafila con gli stessi colori. Fin da bambini. Il nostro attaccamento alla maglia non è negoziabile. Pensi che mi cercò anche il. Avevo 21 anni, avevo appena cominciato a giocare nellae Capello, allora a, mi voleva. Dissi di no perché volevo giocare nella mia squadra del cuore, davanti ai miei genitori, nella mia ...