La nuova ordinanza della Lombardia: stop a sport amatoriale, bar e ristoranti con limitazioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bar e ristoranti aperti fino alle 24 ma con limitazioni ai servizi; sport dilettantistici fermi. Sono alcune delle norme che dovrebbero far parte della nuova ordinanza voluta dalla Regione Lombardia per cercare di mettere un freno alla crescita esponenziale di casi di Covid (2400 oggi).L'ordinanza è in fase di costruzione ma dovrebbe essere firmata stasera o stanotte per entrare in vigore già da domani. Si aspetta il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico.sportTutte le attività sportive di contatto subiranno profonde limitazioni. Le squadre senior che partecipano ai campionati di categoria delle rispettive federazioni potranno continuare gli allenamenti ma le competizioni ...

