La Norvegia accusa la Russia per l’attacco cyber al Parlamento

Leggi su wired

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La ministra degli esteri norvegese Ine Marie Eriksen Soreide. (Photo by Inga Kjer/Photothek via Getty Images)“È stata opera della”, così la ministra degli esteri della, Ine Marie Eriksen Søreide, punta il dito contro il Cremlinondolo di tirare i fili dietro alattacco che alla fine di agosto ha colpito alcuni deputati e impiegati deldel paese nordico. Un mese e mezzo fa un attacco informatico ha colpito gli account di posta elettronica di alcuni dipendenti e un ristretto numero di parlamentari del partito laburista norvegese. Finora della violazione, definita significativa dalle autorità di Oslo, non si conoscevano i mandanti. Fino a una svolta: per la ministra degli esteri norvegese, “in base alle informazioni ...