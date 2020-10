La morte arrivò in ambulanza dopo caduta dalle scale: arrestato il marito (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il fatto avvenuto qualche settima fa a Modena, aveva subito suscitato forti dubbi da parte di sanitari ed inquirenti, il marito della donna è stato quindi arrestato. Donna violenza (Facebook)Alla fine si va verso l’ennesimo caso di violenza domestica per la morte sospetta di Modena, che ha visto finire la vita di una 46enne madre di due bambini. La donna era morta in ambulanza qualche settimana fa, a chiamare i soccorsi era stato il marito, raccontando che la donna era caduta dalle scale. L’uomo inoltre aveva parlato di un malore legato ad alcuni problemi di salute della donna. Ma gli operatori sanitari da subito ebbero parecchi dubbi circa la dinamica del presunto incidente. La donna muore in ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il fatto avvenuto qualche settima fa a Modena, aveva subito suscitato forti dubbi da parte di sanitari ed inquirenti, ildella donna è stato quindi. Donna violenza (Facebook)Alla fine si va verso l’ennesimo caso di violenza domestica per lasospetta di Modena, che ha visto finire la vita di una 46enne madre di due bambini. La donna era morta inqualche settimana fa, a chiamare i soccorsi era stato il, raccontando che la donna era. L’uomo inoltre aveva parlato di un malore legato ad alcuni problemi di salute della donna. Ma gli operatori sanitari da subito ebbero parecchi dubbi circa la dinamica del presunto incidente. La donna muore in ...

