La missione Osiris-Rex della Nasa è pronta a prelevare campioni dall’asteroide Bennu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La-Rex nelle recenti prove di avvicinamento al suolo di(foto:/Goddard/University of Arizona)La-Rex, in orbita intorno all’asteroidedal dicembre 2018, sta per avvicinarsi al suolo eun campione dalla sua superficie, nella cosiddetta manovra di Touch-and-go (in sigla Tag), e successivamente, nel 2023, riportarlo sulla Terra per studi approfonditi. L’emozionante tocco di-Rex è previsto nella notte fra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre e precisamente avverrà alle 00.12 di notte del 21 (appena passata la mezzanotte). L’evento sarà trasmesso in diretta dalla ...