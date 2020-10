La maledizione dei furti agli Scavi di Pompei (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quindici anni dopo, restituisce a Pompei gli oggetti trafugati perché perseguitata dalla maledizione. Pompei, il Museo espone oggetti rubati restituiti dai ladri“Per favore, riportali indietro, mi hanno portato sfortuna.” È con queste parole che una turista canadese di 36 anni ha voluto pentirsi dei furti che aveva commesso quindici anni prima nel Sito Archeologico degli Scavi di Pompei. Nel 2005 aveva rubato delle ceramiche, rivela The Guardian, trasmesso da Capital. Provando rimorso, ha quindi inviato al Sito archeologico degli Scavi di Pompei, un pacco contenente pezzi di un’anfora, una ceramica e due tessere di mosaico il tutto accompagnato da una lettera. Quella che si presenta come “Nicole” nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quindici anni dopo, restituisce agli oggetti trafugati perché perseguitata dalla, il Museo espone oggetti rubati restituiti dai ladri“Per favore, riportali indietro, mi hanno portato sfortuna.” È con queste parole che una turista canadese di 36 anni ha voluto pentirsi deiche aveva commesso quindici anni prima nel Sito Archeologico deglidi. Nel 2005 aveva rubato delle ceramiche, rivela The Guardian, trasmesso da Capital. Provando rimorso, ha quindi inviato al Sito archeologico deglidi, un pacco contenente pezzi di un’anfora, una ceramica e due tessere di mosaico il tutto accompagnato da una lettera. Quella che si presenta come “Nicole” nella ...

cesarebrogi1 : RT @TittiTummino: La maledizione dei social e degli smartphone in mano a giovani merde. Dannato sia lui, la sua schifosa famiglia, gli omer… - TittiTummino : La maledizione dei social e degli smartphone in mano a giovani merde. Dannato sia lui, la sua schifosa famiglia, gl… - selishardliquor : RT @xtrashaddicted: IL TWITTER DOWN DURANTE IL MOMENTO PIÙ EPICO DI QUESTA EDIZIONE, LA MALEDIZIONE DEI COMODINI #GFVIP - SW4YSIS : RT @xtrashaddicted: IL TWITTER DOWN DURANTE IL MOMENTO PIÙ EPICO DI QUESTA EDIZIONE, LA MALEDIZIONE DEI COMODINI #GFVIP - xtrashaddicted : IL TWITTER DOWN DURANTE IL MOMENTO PIÙ EPICO DI QUESTA EDIZIONE, LA MALEDIZIONE DEI COMODINI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : maledizione dei La maledizione dei Bonus del governo colpisce quello per il Digitale Panorama La maledizione di Pompei: i guai di chi ruba reperti archeologici e altre superstizioni

Si chiama Nicole, ha 36 anni ed è canadese: una giovane donna come tante, che ha avuto purtroppo la sfortuna di ammalarsi di cancro al seno, per due volte. E’ stata sottoposta a una doppia mastectomia ...

L’Argentina sessantacinque anni dopo Peron

Nella surriscaldata congiuntura argentina, tra la persistenza del Covid e il previsto acutizzarsi della crisi finanziaria tuttavia sotto controllo, un anniversario tra i più simbolici del passato cade ...

Si chiama Nicole, ha 36 anni ed è canadese: una giovane donna come tante, che ha avuto purtroppo la sfortuna di ammalarsi di cancro al seno, per due volte. E’ stata sottoposta a una doppia mastectomia ...Nella surriscaldata congiuntura argentina, tra la persistenza del Covid e il previsto acutizzarsi della crisi finanziaria tuttavia sotto controllo, un anniversario tra i più simbolici del passato cade ...