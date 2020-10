La Lombardia verso la didattica a distanza e nuove regole sui trasporti (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Lombardia sono in arrivo nuove misure restrittive per il contenimento del coronavirus. "Abbiamo chiesto al Cts un intervento sui trasporti e lo stop alle attività sportive di contatto anche per ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) Insono in arrivomisure restrittive per il contenimento del coronavirus. "Abbiamo chiesto al Cts un intervento suie lo stop alle attività sportive di contatto anche per ...

Adnkronos : Covid, 'Lombardia verso nuove restrizioni' - MediasetTgcom24 : Covid, verso la stretta in Lombardia: Dad e nuove regole sui trasporti #coronavirus - giornalettismo : Si va sempre più decisi verso lo sport di contatto per #dilettanti in #Lombardia (partite e non allenamenti). Que… - meryanne61 : RT @blusewillis: Verso la stretta in Lombardia: didattica a distanza parziale e nuove regole sui trasporti - msn_italia : Verso la stretta in Lombardia: didattica a distanza parziale e nuove regole sui trasporti -