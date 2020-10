La Lombardia lavora a nuova ordinanza: nei bar solo servizio al tavolo dopo le 18, ristoranti chiusi alle 23. Stop a sport dilettantistico (Di venerdì 16 ottobre 2020) dopo la stretta già in vigore in Campania per scuole e ristoranti, è attesa tra oggi e domani anche in Lombardia una nuova ordinanza con regole più restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Stando a quanto trapelato finora, il primo punto riguarda i locali: a partire dalle 18, i bar potranno restare aperti solo con il servizio al tavolo, mentre la chiusura è fissata tassativamente alle 21. Per i ristoranti, invece, il coprifuoco scatta alle 23. Nessuna novità per quanto riguarda le palestre, che rimangono aperte a patto che si rispettino tutte le norme su distanziamento e pulizia degli ambienti già in vigore. Si fermano le gare tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)la stretta già in vigore in Campania per scuole e, è attesa tra oggi e domani anche inunacon regole più restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Stando a quanto trapelato finora, il primo punto riguarda i locali: a partire d18, i bar potranno restare aperticon ilal, mentre la chiusura è fissata tassativamente21. Per i, invece, il coprifuoco scatta23. Nessuna novità per quanto riguarda le palestre, che rimangono aperte a patto che si rispettino tutte le norme su distanziamento e pulizia degli ambienti già in vigore. Si fermano le gare tra ...

Durante la gara abbiamo lavorato bene, siamo stati precisi al millesimo ... A supportare la squadra italiana anche: Regione Lombardia, Fipe- Federazione italiana pubblici esercizi, Acqua Panna San ...

anche a un Osservatorio sulle applicazioni Smart, partecipando, tra le altre cose, al tavolo di lavoro di Regione Lombardia su 'smart mobility e AI' e ai vari gruppi di lavoro smart city e smart ...

