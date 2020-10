La Lombardia chiude i bar non le scuole come Mangiafuoco De Luca

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Magari Defosse rimasto uguale a sé stesso. A noi dei runner, degli aperitivi, dei finti libertari non interessa nulla. Il punto è che Vincenzo Deha lasciato tutto aperto, ha lasciato al virus la libertà di scorrazzare in lungo e in largo ma ha chiuso le. Un comportamento da barbaro (ammesso che i barbari non avessero le).ha scritto Mario Piccirillo, ha chiuso lementre fuori è tutto un aperitivo. Magari avesse esibito il lanciafiamme. Si è genuflesso a tutti. Il coprifuoco dopo mezzanotte non è ridicolo. Di più. Siamo messi così male che dobbiamo farci impartire lezioni di civiltà dallache – di fronte all’aumento di contagi – ovviamente non ...