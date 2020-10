La Hunziker scoppia in lacrime | “vado a piangere”- FOTO

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La conduttrice svizzera nota per il suo sorriso contagioso oggi è sembrata un po’ nostalgica. Lata insul suo profilo Instagram. Michelleè una nota… Questo articolo Lain: “vado a piangere”-è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Hunziker scoppia

BlogLive.it

Michelle Hunziker si commuove improvvisamente. La presentatrice di All Togheter Now ha voluto condividere con i suoi followers un momento davvero importante della sua vita privata avvenuto tempo fa.Siparietto in video e su Instagram tra Aurora Ramazzotti e la nonna. La prima invita la seconda a dare consigli sull'amore, è il delirio ...