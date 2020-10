La Francia dà il via al coprifuoco: sanzioni e per i recidivi carcere (Di venerdì 16 ottobre 2020) 30.621 positivi in più in Francia. È questo il drammatico bilancio della giornata di ieri. Per queste ragioni il governo ha deciso di prendere provvedimenti drastici. Il ministro Gérald Darmanin ha infatti annunciato che 12mila poliziotti e gendarmi saranno incaricati di verificare che i divieti di circolazione, imposti con il coprifuoco nelle diverse città, vengano rispettati. Il provvedimento è stato preso per “arginare il contagio, poiché non è possibile aumentare i posti in terapia intensiva”. Qual è la sanzione? La sanzione per i trasgressori sarà di 135 euro e, se recidivi, rischieranno fino a 6 mesi di carcere e una multa di 3750 euro. Gli unici spostamenti concessi saranno, ha detto Darmanin: “per ragioni di salute, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) 30.621 positivi in più in. È questo il drammatico bilancio della giornata di ieri. Per queste ragioni il governo ha deciso di prendere provvedimenti drastici. Il ministro Gérald Darmanin ha infatti annunciato che 12mila poliziotti e gendarmi saranno incaricati di verificare che i divieti di circolazione, imposti con ilnelle diverse città, vengano rispettati. Il provvedimento è stato preso per “arginare il contagio, poiché non è possibile aumentare i posti in terapia intensiva”. Qual è la sanzione? La sanzione per i trasgressori sarà di 135 euro e, se, rischieranno fino a 6 mesi die una multa di 3750 euro. Gli unici spostamenti concessi saranno, ha detto Darmanin: “per ragioni di salute, ...

