La filiera industriale "alimenta" la fame nel mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Mangiare bene, mangiare meglio. Non è una frase gettata lì. Non è neanche più un avvertimento, purtroppo. Piuttosto, sono le circostanze nelle quali ci troviamo che ci impongono di concretizzare questo diktat. Lo scorso anno, le persone che hanno sofferto lasono state 690 milioni in tutto il pianeta, dieci milioni in più rispetto al 2018, sessanta se si guarda a cinque anni fa. L’Asia, anche per via dei suoi numeri demografici, rimane il continente più affamato con 381 milioni di persone denutrite, seguita dall’Africa (250) e dal Sud America (48). La regione geografica che preoccupa maggiormente, neanche a dirlo, è quella africana: in continua crescita demografica (specialmente la zona subsahariana, dove è previsto un amento del 50% circa delle popolazione entro il 2050) e con una percentuale di ...