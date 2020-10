La faccia di Trump mentre fa una figuraccia a livello mondiale sulle fake news condivise sui social | VIDEO

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo quanto accaduto la scorsa notte (italiana), forse Donaldavrà ripensato alla sua decisione di partecipare al dibattito Presidenziale con Joe Biden in presenza e non a distanza (come invece richiesto dalla Commissione dibattiti dopo la sua positività al Coronavirus). Perché davanti a lui ha trovato la schiena dritta della giornalista Savannah Guthrie che lo ha incalzatonumerosedal suo profilo Twitter. E ladel Presidente uscente degli Stati Uniti vale molto di più del suo tentativo di spiegazione. LEGGI ANCHE >non condanna QAnon: “So solo che sono contro i pedofili” Durante il dibattito, la giornalista ha rivolto una domanda semplice e molto chiara a Donald ...