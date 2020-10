La Campania si prepara alla fase critica: “Obiettivo 1.651 posti Covid”. Ma il piano è già in ritardo. E in 15 ospedali sospesi ricoveri e interventi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Numeri che non tornano. Piani di implemento dei reparti Covid che hanno marciato in ritardo rispetto alla velocità del coronavirus. In questo momento in Campania mancano 200 posti letto sui quasi 1.100 che dovevano essere pronti per metà ottobre. Dietro le decisioni del governatore Vincenzo De Luca che chiude scuole, università e lo stop alle feste, c’è l’affanno di un sistema sanitario regionale che si è fatto trovare impreparato alla seconda ondata. Lo dice l’analisi dei documenti riservati messi a punto dai tecnici dell’Unità di Crisi campana guidata da Italo Giulivo. Ora costretti ad attivare in fretta e furia, già da oggi, una fase D – quella che scatta con una diffusione molto elevata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Numeri che non tornano. Piani di implemento dei reparti Covid che hanno marciato inrispettovelocità del coronavirus. In questo momento inmancano 200letto sui quasi 1.100 che dovevano essere pronti per metà ottobre. Dietro le decisioni del governatore Vincenzo De Luca che chiude scuole, università e lo stop alle feste, c’è l’affanno di un sistema sanitario regionale che si è fatto trovare imtoseconda ondata. Lo dice l’analisi dei documenti riservati messi a punto dai tecnici dell’Unità di Crisi campana guidata da Italo Giulivo. Ora costretti ad attivare in fretta e furia, già da oggi, unaD – quella che scatta con una diffusione molto elevata ...

