Kumbulla: «Alla Roma c'è armonia. Friedkin sempre presenti»

Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue prime impressioni in giallorosso. «C'è tanta armonia, si ride e scherza ma pensando sempre al lavoro. Mi ha colpito il gruppo, molto unito. I Friedkin sono quasi sempre presenti qua, mi hanno fatto una grande impressione. Dimostra che ci tengono molto».

