Koeman: «Pjanic potrebbe giocare qualche minuto» – VIDEO (Di venerdì 16 ottobre 2020) Koeman: «Pjanic potrebbe giocare qualche minuto nella prossima partita. Sicuramente guardando il nostro calendario avrà le sue occasioni» Koeman in conferenza stampa ha parlato di un ex giocatore della Juve ora al Barcellona, Miralem Pjanic: «Pjanic si è unito a noi in ritardo a causa del Covid, ha dovuto lavorare per recuperare a livello fisico e credo perciò che sia stato molto positivo che abbia giocato due partite con la sua nazionale. Ho parlato con i medici e mi hanno detto che può allenarsi senza problemi. potrebbe giocare qualche minuto nella prossima partita. Sicuramente guardando il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020): «nella prossima partita. Sicuramente guardando il nostro calendario avrà le sue occasioni»in conferenza stampa ha parlato di un ex giocatore della Juve ora al Barcellona, Miralem: «si è unito a noi in ritardo a causa del Covid, ha dovuto lavorare per recuperare a livello fisico e credo perciò che sia stato molto positivo che abbia giocato due partite con la sua nazionale. Ho parlato con i medici e mi hanno detto che può allenarsi senza problemi.nella prossima partita. Sicuramente guardando il nostro ...

junews24com : Koeman: «Pjanic potrebbe giocare qualche minuto» - VIDEO - - Torrenapoli1 : RT @Torrenapoli1: #Barcellona Non era l'anno giusto per la partenza di #Messi Arriva #Koeman Un pò di restyling c'è Out 3 pezzi da 90 #Suar… - Torrenapoli1 : #Barcellona Non era l'anno giusto per la partenza di #Messi Arriva #Koeman Un pò di restyling c'è Out 3 pezzi da 90… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Barcellona, il punto di Koeman: 'Squadra adatta al 4-2-3-1. Pjanic? Spero ci dia info sulla Juve' - TUTTOJUVE_COM : Barcellona, Koeman: 'La rosa attuale è ideale per il 4-2-3-1. Champions? Abbiamo Pjanic, può darci qualche informaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman Pjanic Koeman: «Pjanic potrebbe giocare qualche minuto» – VIDEO Calcio News 24 Koeman: ''Pjanic? Potrebbe giocare qualche minuto''

Il tecnico blaugrana sull'utilizzo del centrocampista bosniaco ex Juventus. Leggi tutto . POTRESTI ESSERTI PERSO. GAZZETTA CODICI SCONTO. ANNUNCI PPN ...

Sport - Barcellona, scatta l'ora di Pjanic: titolare contro il Getafe?

Miralem Pjanic potrebbe essere titolare contro il Getafe. Il centrocampista ex Juventus, ora al Barcellona, ha raccolto appena 29 minuti nelle prime uscite stagionali, ma stando a quanto riportato da.

Il tecnico blaugrana sull'utilizzo del centrocampista bosniaco ex Juventus. Leggi tutto . POTRESTI ESSERTI PERSO. GAZZETTA CODICI SCONTO. ANNUNCI PPN ...Miralem Pjanic potrebbe essere titolare contro il Getafe. Il centrocampista ex Juventus, ora al Barcellona, ha raccolto appena 29 minuti nelle prime uscite stagionali, ma stando a quanto riportato da.