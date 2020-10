Juventus, tre nuovi positivi nell’Under23: la nota ufficiale del club (Di venerdì 16 ottobre 2020) Juventus – Più che di calcio giocato, in queste ore a tenere banco è la questione legata al Coronavirus. E non potrebbe essere altrimenti. Il virus che sta tornando a mettere in ginocchio tutta l’Italia non lesina di mietere vittime anche fra gli sportivi. Ne sa qualcosa la Juventus che, dopo aver attestato qualche giorno fa la positività al Covid di Cristiano Ronaldo ( risultato asintomatico), vede accrescere il numero di positivi all’interno del club. Non si tratta questa volta delle prima squadra, ma dell’Under 23, squadra che milita in Lega Pro. Juventus, il comunicato del club sui positivi Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020)– Più che di calcio giocato, in queste ore a tenere banco è la questione legata al Coronavirus. E non potrebbe essere altrimenti. Il virus che sta tornando a mettere in ginocchio tutta l’Italia non lesina di mietere vittime anche fra gli sportivi. Ne sa qualcosa lache, dopo aver attestato qualche giorno fa latà al Covid di Cristiano Ronaldo ( risultato asintomatico), vede accrescere il numero diall’interno del. Non si tratta questa volta delle prima squadra, ma dell’Under 23, squadra che milita in Lega Pro., il comunicato delsuiCon un comunicato apparso sul proprio sito, il ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «L’aumento di capitale da 300 milioni, portato a termine a gennaio, aveva tre obiettivi: mantenere… - SkySport : Juventus Under 23, 4 nuovi casi di positività al Covid: tre sono calciatori - Fprime86 : RT @SkySport: Juventus Under 23, 4 nuovi casi di positività al Covid: tre sono calciatori - UgoBaroni : RT @SkySport: Juventus Under 23, 4 nuovi casi di positività al Covid: tre sono calciatori - TiagoFe79458792 : RT @SkySport: Juventus Under 23, 4 nuovi casi di positività al Covid: tre sono calciatori -