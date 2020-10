Juventus, Spadafora risponde a Ronaldo: “Confermo quanto detto” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Juventus – Continua il dibattito a distanza tra Ronaldo e il ministro Vincenzo Spadafora. Polemica condita da veri e propri botta e risposta, quella che negli ultimi giorni ha visto protagonisti il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e la Juventus. Ha scatenarla sono state alcune parole del Ministro che giovedì pomeriggio, ad una domanda su una possibile violazione del protocollo da parte di Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Radio 2 non ha escluso l’ipotesi: “Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. Juventus, Spadafora risponde a CR7 Il dibattito era proseguito a distanza, con lo stesso ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020)– Continua il dibattito a distanza trae il ministro Vincenzo. Polemica condita da veri e propri botta e risposta, quella che negli ultimi giorni ha visto protagonisti il Ministro dello Sport, Vincenzo, e la. Ha scatenarla sono state alcune parole del Ministro che giovedì pomeriggio, ad una domanda su una possibile violazione del protocollo da parte di Cristiano, ai microfoni di Radio 2 non ha escluso l’ipotesi: “Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”.a CR7 Il dibattito era proseguito a distanza, con lo stesso ...

