Juventus, Spadafora risponde a Ronaldo: “Arrogante e irrispettoso” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non si è fatta attendere la risposta del Ministro dello sport Vincenzo Spadafora alle parole di Cristiano Ronaldo. Recentemente infatti, il campione portoghese, attraverso una live su Instagram, ha informato i suoi supporter della Juventus e non solo delle sue condizioni di salute. Un’occasione sfruttata dall’ex Real Madrid anche per negare la sentenza rilasciata ieri sera dal politico tricolore, il quale lo accusava di aver violato il protocollo di sicurezza. Anche il presidente Agnelli si sarebbe infuriato con il cinque volte Pallone d’oro, ma quest’ultimo avrebbe comunque affermato di non avere nessuna colpa in merito al suo contagio. Parole che avrebbero infastidito non poco il membro del Movimento 5 Stelle, il quale avrebbe criticato fortemente i viaggi condotti dal lusitano tra Portogallo ed ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non si è fatta attendere la risposta del Ministro dello sport Vincenzoalle parole di Cristiano. Recentemente infatti, il campione portoghese, attraverso una live su Instagram, ha informato i suoi supporter dellae non solo delle sue condizioni di salute. Un’occasione sfruttata dall’ex Real Madrid anche per negare la sentenza rilasciata ieri sera dal politico tricolore, il quale lo accusava di aver violato il protocollo di sicurezza. Anche il presidente Agnelli si sarebbe infuriato con il cinque volte Pallone d’oro, ma quest’ultimo avrebbe comunque affermato di non avere nessuna colpa in merito al suo contagio. Parole che avrebbero infastidito non poco il membro del Movimento 5 Stelle, il quale avrebbe criticato fortemente i viaggi condotti dal lusitano tra Portogallo ed ...

