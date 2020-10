Juventus, parla Ronaldo: “Non ho violato il protocollo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutti fermi. parla Ronaldo. In seguito alla polveriera mediatica scoppiata a causa della sua positività al Covid-19, il fenomeno portoghese avrebbe preso la parola attraverso una propria diretta Instagram. Attraverso i social infatti, il cinque volte Pallone d’oro ha voluto informare i suoi supporter in merito alle sue condizioni di salute, approfittando inoltre della situazione per fare chiarezza in merito ad una presunta violazione del protocollo di sicurezza, come aveva affermato poche ore fa il Ministro delle sport Vincenzo Spadafora. A causa dei questo inaspettato contagio, dovuto alla trasferta in Portogallo per raggiungere il ritiro della sua nazionale, l’ex Real Madrid potrebbe saltare numerose partite vitali per la stagione della Juventus. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, affare Ramos: il Real Madrid ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutti fermi.. In seguito alla polveriera mediatica scoppiata a causa della sua positività al Covid-19, il fenomeno portoghese avrebbe preso la parola attraverso una propria diretta Instagram. Attraverso i social infatti, il cinque volte Pallone d’oro ha voluto informare i suoi supporter in merito alle sue condizioni di salute, approfittando inoltre della situazione per fare chiarezza in merito ad una presunta violazione del protocollo di sicurezza, come aveva affermato poche ore fa il Ministro delle sport Vincenzo Spadafora. A causa dei questo inaspettato contagio, dovuto alla trasferta in Portogallo per raggiungere il ritiro della sua nazionale, l’ex Real Madrid potrebbe saltare numerose partite vitali per la stagione della. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, affare Ramos: il Real Madrid ...

