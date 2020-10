Juventus Napoli, nuova ipotesi: “Possibile ribaltamento della sentenza” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Juventus Napoli – Nella guerra scoppiata tra Agnelli e De Laurentiis c’è chi se la ride da Milano pregustando di restare fino alla fine in vetta alla classifica. Ad ogni modo, la battaglia legale tra i partenopei e la Lega non è che alla prima battuta ed è destinata ad animare l’intero campionato di Serie A. Juventus-Napoli fa discutere, tanto che hanno litigato anche il Governo e il mondo del calcio. La politica preme. L’idea che il parere di una Asl possa essere ignorata dal pallone non piace, pertanto si è innescata una battaglia tra due mondi che ultimamente convivono male. Juventus Napoli, ipotesi clamorosa sulla sentenza “Le sentenze sono tutte ribaltabili, purtroppo il diritto può essere ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020)– Nella guerra scoppiata tra Agnelli e De Laurentiis c’è chi se la ride da Milano pregustando di restare fino alla fine in vetta alla classifica. Ad ogni modo, la battaglia legale tra i partenopei e la Lega non è che alla prima battuta ed è destinata ad animare l’intero campionato di Serie A.fa discutere, tanto che hanno litigato anche il Governo e il mondo del calcio. La politica preme. L’idea che il parere di una Asl possa essere ignorata dal pallone non piace, pertanto si è innescata una battaglia tra due mondi che ultimamente convivono male.clamorosa sulla sentenza “Le sentenze sono tutte ribaltabili, purtroppo il diritto può essere ...

