Juventus Napoli, il Giudice d’Appello è Sandulli: rischia la ricusazione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Juventus Napoli – Agnelli per l’Appello di Juventus-Napoli può ricusare Sandulli, già noto per la sentenza di Calciopoli e una frase recente. Il Corriere dello Sport evidenzia un aspetto particolare della vicenda Juventus-Napoli. Le parole di Agnelli riguardo l’appello dei partenopei sono chiare. «L’eventuale ricorso dei partenopei? E’ una vicenda tra il club azzurro e la giustizia sportiva, non ci tocca. E se ci dicessero di rigiocare la partita, ci atterremo ai regolamenti: se siamo in casa porteremo il pallone». C’è un però grande come una casa. Il secondo atto della “battaglia” si disputerà di fronte alla corte del presidente Piero Sandulli. ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020)– Agnelli per l’Appello dipuò ricusare, già noto per la sentenza di Calciopoli e una frase recente. Il Corriere dello Sport evidenzia un aspetto particolare della vicenda. Le parole di Agnelli riguardo l’appello dei partenopei sono chiare. «L’eventuale ricorso dei partenopei? E’ una vicenda tra il club azzurro e la giustizia sportiva, non ci tocca. E se ci dicessero di rigiocare la partita, ci atterremo ai regolamenti: se siamo in casa porteremo il pallone». C’è un però grande come una casa. Il secondo atto della “battaglia” si disputerà di fronte alla corte del presidente Piero. ...

ZZiliani : Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocol… - juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - BrunoGiovanni6 : RT @antoalicastro: Antonello Valentini, ex dg della Nazionale sul caso Juventus-Napoli:'Commentando un procedimento ancora aperto e che pas… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Juventus Under 23, altri tre positivi al Covid-19: UFFICIAL… -