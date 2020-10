Juventus, Marchisio: “Potevo andare al Real Madrid, ma volevo giocare nella Juve” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudio Marchisio è stato per anni il centrocampista della Juventus, forse andato via troppo presto, nel 2018 quando decise di rescindere il contratto per il bene del club. Una scelta d’amore forse dettata dai suoi continui infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto troppo tempo fuori dal campo. In quell’anno andò in Russia per ritrovarsi, ma la sua esperienza allo Zenit durò solo 1 stagione e il suo nuovo infortunio lo condurrà a prendere la decisione più dura, ovvero quella del ritiro nell’ottobre 2019 all’età di 33 anni. Torna a parlare il “Principino” ai microfoni del Corriere della sera, e ancora una volta rinnova il suo amore per la Vecchia Signora: “Avevo 21 anni e avevo appena cominciato a giocare nella Juve. Capello, allora ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudioè stato per anni il centrocampista della, forse andato via troppo presto, nel 2018 quando decise di rescindere il contratto per il bene del club. Una scelta d’amore forse dettata dai suoi continui infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto troppo tempo fuori dal campo. In quell’anno andò in Russia per ritrovarsi, ma la sua esperienza allo Zenit durò solo 1 stagione e il suo nuovo infortunio lo condurrà a prendere la decisione più dura, ovvero quella del ritiro nell’ottobre 2019 all’età di 33 anni. Torna a parlare il “Principino” ai microfoni del Corriere della sera, e ancora una volta rinnova il suo amore per la Vecchia Signora: “Avevo 21 anni e avevo appena cominciato aJuve. Capello, allora ...

