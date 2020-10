Juventus, il messaggio di Ronaldo sulle sue condizioni: “Non ho sintomi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo ha voluto tranquillizzare i tifosi della Juventus con una diretta sul proprio profilo Instagram durante la quale ha parlato della quarantena dopo esser risultato positivo al Covid-19. Il portoghese, non sarà disponibile per la gara di domani in programma contro il Crotone, ma ha voluto confermare di non aver alcun problema di salute. Juventus: le parole di Ronaldo «Non ho sintomi, mi sento forte mentalmente e fisicamente. Volevo condividere con voi che mi sento bene, non ho nessun problema, sto bene. Leggi anche:Ronaldo Juventus, l’Asl di Torino: “Nessuna violazione. Poteva tornare in Italia” Onestamente non ho niente, nessun dolore. Volevo ringraziarvi per i messaggi, e spero di tornare presto ad allenarmi, a giocare e a godermi la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cristianoha voluto tranquillizzare i tifosi dellacon una diretta sul proprio profilo Instagram durante la quale ha parlato della quarantena dopo esser risultato positivo al Covid-19. Il portoghese, non sarà disponibile per la gara di domani in programma contro il Crotone, ma ha voluto confermare di non aver alcun problema di salute.: le parole di«Non ho sintomi, mi sento forte mentalmente e fisicamente. Volevo condividere con voi che mi sento bene, non ho nessun problema, sto bene. Leggi anche:, l’Asl di Torino: “Nessuna violazione. Poteva tornare in Italia” Onestamente non ho niente, nessun dolore. Volevo ringraziarvi per i messaggi, e spero di tornare presto ad allenarmi, a giocare e a godermi la ...

